Personeel in quarantaine: treinen, metro’s en bussen vallen uit

Vooral bij het stadsvervoer werkt corona belastend op de bezetting. Zowel in Amsterdam, Utrecht als Rotterdam vallen metro’s en bussen uit.

„We doen er alles aan om volgens de standaard dienstregeling te rijden, maar vanwege zieke collega’s of werknemers die in quarantaine zitten moeten we dienstregelingen aanpassen”, meldt een woordvoerder van het GVB in de hoofdstad. „De komende dagen gaat dat in ieder geval op elf buslijnen gebeuren. Het is dus zaak om de reisplanner in de gaten te houden.”

Ziektemeldingen

In Rotterdam rijden minder metro’s omdat het ziekteverzuim onder bestuurders hoog is.

„Dat betekent dat er op de minder drukke delen nog altijd minimaal 75% van de dienstregeling wordt gereden en op de drukke delen nog 100%. De frequentie (met name buiten de spits) is afgenomen, maar er worden nu wel langere voertuigen ingezet”, zegt Diana van Stijn van de RET.

"Dat leidt er helaas toe dat we soms enkele treinen moeten schrappen"

Ook de NS heeft te maken met een groeiend aantal werknemers dat door corona thuis zit. „Sinds 20 december 2021 rijden we al met wat minder treinen op rustiger trajecten, dat ons de mogelijkheid gaf om het groeiend aantal ziektemeldingen op te vangen”, zegt woordvoerder Erik Kroeze. „Maar net als bij andere sectoren en bij andere ov-bedrijven zien we het aantal ziektegevallen nu fors toenemen. Dat leidt er helaas toe dat we soms enkele treinen moeten schrappen.”

’Collegialiteit’

Kroeze: „We houden een vinger aan de pols en proberen overlast te voorkomen. Toch gaan we ervan uit dat door de stijging van de ziektemeldingen ook de komende tijd hier en daar meer treinen zullen uitvallen. Daarbij kunnen we als dat nodig is op gegeven moment ook besluiten om de treindienst voor een deel af te schalen om zo de overlast over de dag en over het land te verspreiden.”

Bij Arriva herkennen ze het probleem niet, vertelt een woordvoerster. „Vooralsnog kunnen wij het goed bolwerken en merken we dat de collegialiteit groot is. Als iemand door ziekte uitvalt, dan zijn er altijd wel mensen te vinden die even willen invallen.”