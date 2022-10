Pelosi: kinderen en kleinkinderen getraumatiseerd na aanval met hamer op echtgenoot

Paul Pelosi, wiens vrouw al jaren wordt bedreigd via de sociale media, liep een schedelbreuk op en verwondingen aan een arm en beide handen nadat een aanvaller het huis binnendrong en de man met een hamer aanviel. De vermoedelijke dader (42) gelooft volgens mediaberichten in complottheorieën die met name de ronde doen in rechts-extremistische kringen.

De FBI doet onderzoek donderdag bij het huis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, nadat haar man met een hamer in hun huis werd aangevallen Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Ⓒ ANP / Anadolu Agency

„Gisterochtend brak een gewelddadige man in ons ouderlijk huis in, eiste mij te confronteren en viel mijn man Paul brutaal aan”, schrijft Pelosi. „Onze kinderen, onze kleinkinderen en ik zijn diepbedroefd en getraumatiseerd door de levensbedreigende aanval op Pop.”

„We zijn dankbaar voor de snelle reactie van wetshandhavers en hulpdiensten, en voor de levensreddende medische zorg die hij krijgt”, voegt Pelosi eraan toe.