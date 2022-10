Vapen met smaakje straks verboden, maar experts vrezen dat zoete e-sigaret populair blijft onder jeugd

Premium VROUW magazine

Opgekrabbeld na een depressie: ’Ik heb mezelf beter gemaakt’

Je droom valt in duigen of je ziet je gezinsleven in rook opgaan… Opkrabbelen na een depressie, faillissement of scheiding is niet makkelijk. Daar weten Daniëlle Carati (36), Natalie Sylvette Bakker (44) en Marjolein Vaders (51) alles van. Toch kwamen ze er sterker uit. Vandaag het verhaal van Danië...