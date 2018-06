Loterij bij voetbalclub: win een villa

Het complex van voetbalclub VV Eenrum uit de gelijknamige plaats is aan een fikse renovatie toe, dus bedacht de leiding van de club iets origineels. Hoewel, nieuw? Bij voetbalclub Ouwe Syl deden ze het vorig jaar ook, met één hoofdprijs, maar VV Eenrum gaat dit jaar een stap verder. „We wilden ook een tweede en derde prijs”, legt mede-initiatiefnemer Hans Oorebeek uit. „Zodat er meerdere mensen blij naar huis gaan.”

Om de loterij in oktober door te laten gaan, moeten er 6.000 loten worden verkocht. „Daarmee moeten natuurlijk het huis, de auto en de vakantiecheque worden betaald. Maar van de regels moet minstens vijftig procent van de opbrengst uiteindelijk naar het doel gaan.”

Deze auto kunnen deelnemers winnen. Ⓒ VV Eenrum

En het doel is in dit geval meerdere doelen: letterlijk, want van de opbrengst worden doelpalen voor op het voetbalveld gekocht, net als een kunstgrasveld voor tussen die doelen. „En een nieuw, energieneutraal complex, een interactieve voetbalmuur. Van alles.” Op dit moment is de drainage onder de trainingsvelden namelijk kapot. „Waardoor het hele complex op z’n gat ligt als het regent”, legt Oorebeek uit.

Eeuw

De waterproblemen zijn Oorebeek een doorn in het oog. „Dat is juist wat je niet wil met een lokale club: daar moet iedereen eigenlijk altijd welkom kunnen zijn.” De verloterij komt op een mooi moment: de club bestaat dit jaar honderd jaar, is dit jaar kampioen geworden en mag naar de vierde klasse. Het damesteam speelt tevens de bekerfinale van het noordelijke district.

„Begin oktober besluiten we of de verloterij door kan gaan”, vertelt Oorebeek. „Op zich liggen we op schema, met net meer dan duizend verkochte loten.”

Ⓒ VV Eenrum

Mochten er te weinig loten worden verkocht, dan krijgt iedereen het geld terug. „Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit”, lacht Oorebeek. „We willen het op deze manier doen, zonder onze hand op te houden. Daarmee willen we ook laten zien dat dit gebied meer is dan een krimpregio met aardbevingen. Het is hier ook echt leuk.”

Kansspelautoriteit

Maar mag dat eigenlijk wel, zo’n loterij? Het antwoord is ja, legt Gulay Cankaya van De Kansspelautoriteit uit. ,,Dit heet een eenmalige of incidentele loterij. In principe mag men één keer per jaar een loterij houden om geld op te halen.” Zo’n incidentele loterij is wel aan allerlei strenge voorwaarden verbonden. Zo moet er een vergunning worden aangevraagd, en als het opgehaalde bedrag boven de 449 euro komt, moet kansspelbelasting worden betaald. Dit is 31 procent van de opbrengst van de loterij, en wordt met de belastingaangifte meegenomen.

Daarnaast hebben dergelijke loterijen de eis dat, na aftrek van alle kosten, er nog minstens vijftig procent van het overgebleven bedrag daadwerkelijk naar het goede doel moet gaan. ,,Als het huis 150.000 euro kost, moet er minstens 300.000 euro binnen komen, zodat het huis betaald kan worden en er ook nog geld overblijft voor het goede doel.” Minstens 300.000, benadrukt Cankaya. ,,Want de belasting moet betaald worden, en de kosten van het organiseren komen daar ook nog eens bovenop.” De voetbalclub heeft de beschikking over een vergunning, is ook te zien op de site van De Kansspelautoriteit.