Premium Het beste van De Telegraaf

Tandartsenpraktijk in Zaandam beschoten: ’Jarenlang mijn best gedaan om praktijk te openen’

Door Milton Pus Kopieer naar clipboard

Ⓒ Pascal Fielmich

ZAANDAM - Voor de derde keer in korte tijd is een pand in Zaandam beschoten. Bij een tandartspraktijk aan het Mahoniehout in Zaandam is zondagnacht – rond twee uur – op de voordeur geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen.