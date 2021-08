Duitsland worstelt na watersnood met bergen afval en puin

„We hebben hier op dit moment ongeveer 35.000 ton afval uit het rampgebied”, zei directeur Sascha Hurtenbach tegen persbureau AFP. „En we hebben al eenzelfde hoeveelheid naar een vuilnisbelt gebracht.”

Het afvalcentrum van Hurtenbach bevindt zich in het district Ahrweiler, waar in juli de meeste slachtoffers vielen bij de overstromingen. Die hebben in het westen van Duitsland het leven gekost aan zeker 186 mensen en enorme schade aangericht. Tijdens het hoogtepunt van de opruimoperatie arriveerde iedere minuut een truck bij het afvalcentrum. Dat heeft inmiddels 170 mensen ingezet om het afval te verwerken, vier keer meer dan gebruikelijk.

Bij de afvalverwerker wordt zeven dagen in de week doorgewerkt, maar de snelheid waarmee afval kan worden weggewerkt is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van grote voertuigen. Die moeten het gesorteerde afval naar stortplaatsen of recyclecentra te brengen. „We zitten vol”, erkende de directeur, wiens centrum ook nog diensten verleent aan zo’n 130.000 inwoners van het gebied. Die hebben niet allemaal de gevolgen ondervonden van de overstromingen. „Voor de anderen moeten we ook gewoon hun vuilnis ophalen.”