Kleine tribune in Amstelveen stort in, zes kinderen gewond

Binnenland

Verdachte (72) aangehouden voor gewelddadige dood Amstelvener (23)

Een 72-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 23-jarige man uit Amstelveen. Dat meldt de politie woensdag. Het slachtoffer werd in april vorig jaar in het onderzoek naar zijn vermissing dood aangetroffen in zijn bestelauto, die in Amsterdam i...