Meer dan 100 Nederlandse cellen emigreren

De cellen van de gevangenis van Tilburg zijn hier niet meer nodig, en dus wordt in Antwerpen een schenkingsovereenkomst ondertekend.

De gevangenis van Tilburg werd jaren verhuurd aan de Belgen, waarna die er gedetineerden in huisvesten. Eind 2016 sloot de bajes echter, omdat ook in België de druk op het systeem daalde. Vorig jaar meldde de Belgische staatssecretaris Theo Francken al dat zijn land de overbodige cellen gaat recyclen.

Metalen containerstructuur

„We demonteren en transporteren met Defensie binnenkort 144 Tilburgse cellen en plaatsen ze in Antwerpen, waar we er een nieuw gesloten centrum voor criminele illegalen mee construeren”, schreef hij. „Deze cellen hebben een metalen containerstructuur en zijn in goede staat. Deze recyclage is veel goedkoper dan een volledig nieuwbouw en dus een besparing van miljoenen.”