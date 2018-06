Berlijn wacht roerige zondag

Alternative für Deutschland verwacht zeker 10.000 deelnemers voor de bijeenkomst Zukunft für Deutschland (Toekomst voor Duitsland). Hoeveel politiemensen de boel in goede banen moeten gaan leiden is niet bekendgemaakt.

Woensdag meldden diverse Duitse media dat de AfD mensen betaalt om mee te komen doen. Het gaat om de afdeling in de deelstaat Rijnland-Palts. Die geeft de eerste dertig mensen die zich melden vijftig euro. De afdeling bevestigde dat daar 1500 euro voor is uitgetrokken. Het geld is bedoeld als vergoeding voor reiskosten naar de demonstratie.

Protestboten

Bij de tegendemonstraties gaat het om een gevarieerd rijtje organisatoren. Zo zijn er een corso van protestboten op de rivier de Spree en een rondrijdende wagen met muziek die de AfD moet ’wegbassen’. Meer zorgen zal de politie zich maken om linkse groeperingen die zich in het verleden gewelddadig hebben getoond en die ook de straat op gaan.