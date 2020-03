’Virus reist toch door hele land?’

In Den Bosch praten mensen op straat over het advies van het RIVM. Ⓒ Rias Immink

Den Bosch - De schrik zit er goed in bij Brabanders, die van het RIVM het advies hebben gekregen om binnen te blijven bij gezondheidsklachten. Gisteren kwam het RIVM naar aanleiding van de corona-uitbraak met de nieuwe richtlijn aan bewoners van Noord-Brabant om in het geval van verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten in de eigen omgeving te beperken. „Blijf thuis”, luidt het devies.