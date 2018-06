Wiebes laconiek over vastlopen gasoverleg

Wiebes wil, voor hij beslist over de versterking van 1588 woningen in het aardbevingsgebied, het advies van deskundigen afwachten. Nu de gaskraan dichtgaat hebben zij minder aardbevingen te vrezen. Daarom hoeven sommige huizen waarschijnlijk minder of zelfs helemaal niet versterkt te worden, denkt de minister. Hij wil niet lichtvaardig overgaan tot sloop, terwijl dat later misschien onnodig blijkt.

Sommige Groningers verdenken Wiebes ervan dat hij op de versterkingsoperatie wil besparen. De minister bezweert dat dat niet zo is. ,,Echt waar, als we uit waren geweest op geld waren we lekker doorgegaan met pompen'', zei hij op NPO Radio 1. We hebben het ervoor over. Dit gaat over veiligheid - punt.''

Niet uit het veld geslagen

Wiebes is door het stokken van het overleg niet uit het veld geslagen, omdat de samenwerking tussen het Rijk en het provinciebestuur, de gemeenten en maatschappelijke organisaties volgens hem tot dusver eigenlijk juist heel goed verloopt. ,,Dit is een buitengewoon effectief team, we zijn zeer op elkaar gesteld geraakt. Maar op één punt zijn we het niet eens geworden.''

De minister denkt de bewoners van de huizen in kwestie, in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild voor de zomer duidelijkheid te kunnen bieden. Hij verwacht het advies van de veiligheidsexperts begin juli.

Duidelijkheid

Na spoedoverleg in Groningen zei commissaris van de Koning René Paas woensdag dat hij hoopt dat de Tweede Kamer Wiebes houdt aan zijn belofte voor de zomer duidelijkheid te geven.

De Tweede Kamer betreurt het afbreken van het overleg. SP en PvdA willen Wiebes er snel over aan de tand voelen.