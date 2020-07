Wielerfans zien als berg op tegen julimaand zonder Tour de France

Tourfanaat Dennis Meulenbroeks (r.) met vrienden op de Alpe d’Huez. Hij zou dit jaar zijn 25e opeenvolgende live-bezoek aan de Tour beleven. „Nu loop ik op een meubelboulevard.” Ⓒ Matty van Wijnbergen.

REEK/GERWEN - Voor menigeen is juli wielermaand. Radio Tour de France op de autoradio en thuis meteen de tv aan. Een beetje fan bekijkt de grote bergetappes op een kroegscherm of live op een Alpenreus en formeert een eigen ploeg voor het Tourspel. Maar nu het peloton door corona pas eind augustus vertrekt, zijn veel agenda’s plots akelig leeg: „Ik loop badkamers uit te zoeken terwijl ik met vrienden bier had moeten drinken in Frankrijk.”