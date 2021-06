Hof veroordeelt Bekir E. tot 20 jaar cel en tbs voor moord op Hümeyra

De voorzitter van het hof nam zelfs het woord ,,executie” in de mond voor de doelgerichte manier waarop Bekir E. het meisje op 18 december 2018 meermalen door het hoofd en in de rug schoot. ,,Het was gruwelijk en lafhartig”, aldus het hof.

Bewakingscamera’s legden vast hoe Hümeyra door een kogel werd geraakt tijdens de achtervolging door Bekir E., en in de fietsenstalling van haar school op de grond viel. Ze draaide zich om, keek de man aan en moet volgens het hof in die laatste seconden van haar leven doodsangsten hebben uitgestaan.

Bekir E. liet niet los

De spanning viel voor de uitspraak af te lezen aan de gezichten van de familie en vrienden van scholiere Hümeyra Ergincanli. Het eerdere oordeel van de rechtbank in Rotterdam dat Bekir E. niet handelde met voorbedachte rade toen hij het meisje doodschoot, maar in een opwelling, veroorzaakte in december 2019 grote beroering. Hümeyra werd al heel lang gestalkt en bedreigd door haar ex-vriend, die zelfs een keer tot zes weken cel waarvan drie voorwaardelijk en een contactverbod werd veroordeeld door de politierechter. Het mocht niet baten, Bekir E. liet niet los.

Dát Bekir E. Hümeyra doodschoot was geen punt van discussie. Hij bekende na afloop meteen. Maar de meningen verschilden over de vraag of hij handelde in een opwelling of niet. Volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz en de rechtbank wel. Het hof dacht daar toch anders over.

Moord

Het hof keek naar de doodsbedreigingen die Bekir E. in de weken voorafgaand aan haar dood stuurde. Naar de foto waarop hij met 2 vuurwapens poseerde. Met een van die wapens schoot hij haar later dood. Naar de ritjes die Bekir E. in de periode voor de moord in de buurt van het Design College waar Hümeyra op zat maakte. Naar het geladen vuurwapen dat hij meenam op 18 december 2018 en naar zijn uitroep toen hij haar zag lopen: ,,Zij moet ik hebben!” En kwam tot één conclusie: dit was moord.

Bekir E. was gekrenkt door haar leugen over haar leeftijd, zei hij na zijn aanhouding tegen de politie. ,,Ze heeft mij in verlegenheid gebracht. De Reclassering zag mij als een pedofiel.” Die gekrenktheid verdiepte en versterkte zich in de loop van de tijd en werd verder gevoed door de aangiften die het meisje tegen hem deed. Dat hij die over zichzelf afriep door haar niet met rust te laten bedacht Bekir E. niet. Hij vond dat Hümeyra hem probeerde ,,vast te zetten”.

Voor het hof was duidelijk dat de hele voorgeschiedenis er op duidde dat hij zich voorbereidde op de mogelijkheid om haar te doden en dat voornemen ,,voerde hij zonder aarzelen uit”, aldus het hof.

Eigenlijk vonden de raadsheren een gevangenisstraf van dertig jaar passend. De straf werd lager omdat die wordt opgelegd in combinatie met tbs met dwangverpleging. Bekir E. functioneert op verstandelijk beperkt niveau en is volgens de deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een ernstige persoonlijkheidsstoornis met anti-sociale en narcistische trekken.

Het gevaar voor herhaling wordt als zo hoog ingeschat, dat het hof het onverantwoord vindt om hem onbehandeld in de maatschappij te laten terugkeren.

Het woord ,,opluchting” is niet passend, zei advocate Nelleke Stolk van de nabestaanden na afloop. Want de familie krijgt er Hümeyra niet mee terug. ,,Maar er viel wel een last van hun schouders. Wat ze zelf vinden en dachten is vandaag door het hof uitgesproken. Ze beseffen dat Bekir E. nog in cassatie kan gaan bij de Hoge Raad, maar dit oordeel heeft ze zo veel steun gegeven dat ze hier even mee door kunnen.”