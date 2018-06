OM-liefdespaar maakte omstreden reisje naar Thailand

Het college van procureurs-generaal houdt vandaag daarom een spoedberaad, meldt NRC. Aanleiding is de door de top van het OM jarenlang verzwegen relatie tussen de twee.

De omstreden dienstreis werpt mogelijk licht op duur van de relatie. Aangezien de reis in 2012 was, lijkt het erop dat Van Nimwegen en Bloos destijds al een relatie hadden. Bloos werd in 2011 door Van Nimwegen benoemd tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket.

De voormalig procureur-generaal, zijn ’vriendin’ Bloos en een tiental Nederlandse officieren van justitie verbleven een week lang in Bangkok om een congres bij te wonen van de International Association of Prosecutors (IAP). Er werd gesproken over de internationaal georganiseerde misdaad en vrouwenhandel.

Opvallend

In de delegatie werd ook een plek ingeruimd voor Bloos, wier aanwezigheid opvallend was omdat de procureur-generaal die mensenhandel destijds in haar portefeuille had, Annemarie Penn-te-Strake, niet mee mocht.

Het hoofd van het OM, Gerrit van der Burg, heeft vandaag een gesprek met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de crisis binnen het OM.