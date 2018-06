Consternatie door ’gewapende oma’ in metro

Reizigers in de metro van Munchen, Duitsland. Ⓒ Hollandse Hoogte

MÜNCHEN - Een ’gewapende oma’ in de metro in het Duitse München heeft een politieactie uitgelokt. Medepassagiers zagen hoe de 65-jarige vrouw, die met vier kinderen in het voertuig zat, een pistool onder haar arm geklemd had.