Oppositie schampert over pleidooi Rutte: ’Wat een doorzichtige afleidingsmanoeuvre’

„Het was lang, te lang”, zegt Rutte over de jongste formatie. „Het begon met die fout van mij”, zo verwijst hij naar de ’functie elders’-rel rondom Pieter Omtzigt. Toen beweerde Rutte dat het kritische Kamerlid tijdens de verkenning niet was besproken, terwijl dat wel zo was. Toch stelt hij dat ook andere partijen er een verantwoordelijkheid in hadden, en ’posities hadden met wie ze wel en niet wilden’. Het feit dat de koning uit de formatie is gehaald heeft wat hem betreft ’niet geholpen’. „Het is niet dat als je de koning terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen.”

In 2012 is besloten om niet langer het staatshoofd een centrale rol te geven, maar de Tweede Kamer. Dit zou meer transparantie in het proces brengen.

„De oplossing is niet de koning er weer bij, maar Rutte weg!” twittert PVV-leider Geert Wilders in reactie op de uitspraken.

„Nou, tot zover het nieuwe elan van Mark Rutte”, schampert ook PvdA-leider Ploumen. „Het probleem was niet dat de koning geen rol had bij de formatie, maar dat weigerpolitici zoals Rutte geen inhoudelijke besprekingen wilden voeren.” Ploumen was aan het begin van de formatie zelf als gesprekspartner betrokken, maar haakte af omdat VVD en CDA niet met een combinatie van haar partij en GL in zee wilden.

Ook SP-Kamerlid Renske Leijten, die een grote rol speelde in de ontrafeling van de toeslagenaffaire, vindt dat Rutte naar zichzelf moet kijken. „Liegen, een kritisch Kamerlid willen wegwerken. Het toeslagenschandaal niet oplossen. De waarheid als optie zien, en niet als norm. Dát hielp niet!”, fulmineert ze.

FvD-leider Thierry Baudet reageert gelatener: „Tja. Mensen blijven erop stemmen.”

’Doorzichtige afleidingsmanoeuvre’

Zijn voormalige partijgenoot Henk Otten vindt de suggestie van Rutte een ’doorzichtige afleidingsmanoeuvre’. „Rutte probeert z’n eigen schuld aan de véél te lange kabinetsformatie nu bij de koning in de schoenen te schuiven. De volksvertegenwoordiging moet leidend blijven bij de formatie”, aldus de senator.

Ook buiten Den Haag klinkt er kritiek op het pleidooi van Rutte. „Je maakt een puinhoop van de formatie, lapt alle regels aan je laars, weigert verantwoording af te leggen en dan geef je anderen de schuld!”, twittert politicoloog André Krouwel. „Het ’hielp niet dat de koning eruit is gehaald’ Ik repareer: Het helpt niet dat de premier liegt.” Hij benadrukt dat in 2012, toen de koning uit de formatie werd gehaald, ’een van de snelste formaties ooit’ plaatsvond.

Hij krijgt bijval van voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham. „Wat een onzin”, twittert hij. „De formatie zonder koning ging in 2012 en 2017 prima. In 2021 kwam de traagheid door lekken en blokkades van partijen.” Hij wijst erop dat die er ook waren bij lange formaties in de jaren ’70 waar de koning(in) nog wel bij was. „Uiteindelijk gaat het dus om goede politici.”