Groen licht voor Europese wapenontwikkeling

Premier Rutte zei eerder kansen te zien voor Nederlandse toeleveranciers. Ⓒ ANP

BRUSSEL - EU-landen kunnen voortaan samen wapens, drones, onbemande onderzeeërs en afweersystemen tegen cyberaanvallen gaan ontwikkelen. Het is voor het eerst dat de unie zich op dit pad begeeft. Voor 2019 en 2020 is een half miljard euro beschikbaar, bedoeld om de nu versnipperde defensie-industrie beter te laten samenwerken èn concurreren. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben hier een politiek akkoord over bereikt.