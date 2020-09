Man aangehouden voor fatale steekpartij Den Haag

Rond 16.00 uur die dag werd deze man gewond gevonden in een portiek van de woning aan de Schoutendreef; hij bleek te zijn neergestoken. Even later overleed hij aan zijn verwondingen De politie zegt dat de nu aangehouden man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Afgelopen zaterdagmiddag heeft de politie een passantenonderzoek gedaan in verband met de zaak.