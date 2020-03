Vicevoorzitter Timmermans in zelfquarantaine

Nederlandse kinderen vast op zeilschip in Cariben door corona

In Nederland zijn nu 20 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1135 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft zichzelf afgelopen weekend in quarantaine gezet vanwege eerder contact met een Franse staatssecretaris die besmet is met het nieuwe coronavirus. Timmermans (58) voelt zich volgens ingewijden „pico bello”, maar werkt uit voorzorg tot en met vrijdag thuis.

Het gaat om dezelfde staatssecretaris met wie minister Stientje van Veldhoven van Milieu op 6 maart in Brussel contact had. Daar lanceerde ze, in aanwezigheid van deze Brune Poirson en ook Timmermans, het Europese Plastic Pact. Van Veldhoven is nadat de besmetting bij de Française bekend was geworden, thuis gaan werken.

Nederlandse coronapatiënt in ziekenhuis op Curaçao

Een Nederlandse toerist die besmet is met het coronavirus is in de nacht van zondag op maandag opgenomen in het Curaçao Medical Center. De patiënt ligt in isolatie.

Zondag werd bekend gemaakt dat er drie corona-besmettingen zijn op Curaçao.In alle gevallen gaat het om Nederlandse toeristen die afkomstig zijn uit Noord-Brabant. De in het ziekenhuis opgenomen patiënt, van wie de gezondheidstoestand verslechterde, is een van hen. De andere twee zitten thuis in quarantaine.

Bijna duizend nieuwe gevallen coronavirus Spanje

In Spanje zijn bijna duizend nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld in de afgelopen 24 uur. Het aantal besmettingen steeg van 7753 naar 8744.

Het dodental is met negen gestegen van 288 naar 297. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa.

De noodtoestand is in Spanje sinds zaterdag van kracht en maandag zei een minister dat het nog weken kan duren voor de noodtoestand wordt opgeheven.

In de noordelijke regio Baskenland zijn regionale verkiezingen uitgesteld vanwege de noodtoestand. De inwoners zouden op 5 april naar de stembus gaan. Baskenland is een van de zwaarst getroffen regio’s in Spanje.

Dodental passeert de 850 in Iran

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is in Iran gestegen tot boven de 850. De afgelopen 24 uur zijn er 129 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, twitterde een functionaris van het ministerie van Volksgezondheid maandag.

Nog niet eerder overleden er zoveel mensen op één dag in Iran aan het virus. In een etmaal is het aantal geregistreerde besmettingsgevallen met 1053 toegenomen. Het totaal aantal coronagevallen komt daarmee op 14.991.

„We roepen iedereen op dit virus serieus te nemen en op geen enkele manier te proberen te reizen naar welke provincie dan ook”, aldus een woordvoerder van het departement.

In veel regio’s geen buurtbussen de weg op

Vervoermaatschappij Connexxion laat in Zeeland, op Goeree-Overflakkee, in de Hoeksche Waard en in het noorden van Noord-Holland geen buurtbussen rijden om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. „In een buurtbus zitten de mensen dichter op elkaar dan in een gewone bus, dus dat maakt het risico op besmetting groter”, aldus een woordvoerster van Connexxion.

Ook vervoerder Arriva heeft veel buurtbusritten geschrapt, onder meer in Friesland, Noord-Brabant, Zuid-Limburg, Rivierenland en de Achterhoek. Evenmin rijdt de buurtbus in het Rijk van Nijmegen. Vervoersbedrijf QBuzz laat geen buurtbussen in Groningen en Drenthe rijden.

Vooral mensen die kwetsbaarder zijn voor het coronavirus, zoals ouderen, maken gebruik van buurtbussen. Ook speelt mee dat een buurtbus alleen een deur aan de voorkant heeft en dat passagiers dus langs de chauffeurs moeten om de bus in -en uit te gaan. In lijnbussen kunnen mensen aan de achterkant in- en uitstappen.

In de buurtbussen zitten vrijwilligers achter het stuur. Een buurtbus mag maximaal acht passagiers vervoeren.

Baden-Württemberg laat vliegverkeer stilleggen

De Duitse deelstaat Baden-Württemberg gaat passagiersvluchten weren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat moet de komende dagen gaan gebeuren, melden de autoriteiten.

In de zuidelijke deelstaat bevinden zich grote bedrijven en de luchthavens van Stuttgart en Karlsruhe. De autoriteiten zeggen dat wordt gekeken of bij het stilleggen van het vliegverkeer een uitzondering kan worden gemaakt voor het vrachtvervoer via de lucht.

Baden-Württemberg, dat grenst aan Zwitserland en Frankrijk, is na Noordrijn-Westfalen en Beieren de deelstaat die het zwaarst is getroffen door het virus. Er zijn zo’n 980 besmettingen met het coronavirus gemeld en zeker drie patiënten zijn overleden.

China haalt inwoners terug uit Italië

De Chinese regering heeft een vlucht naar de Italiaanse stad Milaan gestuurd om Chinezen terug te halen uit het zwaar door coronavirus getroffen noorden van Italië. Dat meldt de Chinese staatsomroep CCTV.

Het vliegtuig neemt 125 toeristen en studenten mee terug naar Wenzhou in de provincie Zhejiang. Alle mensen aan boord hebben medische controles ondergaan.

Algerije legt verkeer van en naar Europa stil

In verband met het coronavirus legt Algerije al het scheepvaart- en luchtverkeer van en naar Europa stil. De maatregelen gaan donderdag in, maakte premier Abdelaziz Djerad maandag bekend.

Zondag al maakten de autoriteiten in het Noord-Afrikaanse land bekend dat met ingang van dinsdag al het verkeer van en naar Frankrijk wordt gestaakt. Luchtvaartmaatschappij Air Algérie haalt nog wel Algerijnse staatsburgers naar huis.

Staatsbosbeheer sluit kampeerterreinen

Alle 42 kampeerterreinen van Staatsbosbeheer zijn maandag gesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De locaties blijven in elk geval tot 6 april dicht. Ook hebben Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten alle bezoekerscentra gesloten, terwijl geplande excursies niet doorgaan.

Beide natuurorganisaties roepen wandelaars op om drukke plekken te mijden. Volgens Natuurmonumenten was het in het afgelopen weekeinde duidelijk drukker dan gewoonlijk in de natuurgebieden. „We adviseren dringend om niet allemaal naar dezelfde plek te gaan, zoals bijvoorbeeld de Posbank in Rheden. Als je ziet dat het op een parkeerterrein behoorlijk druk is, rij dan even door tot een rustiger plek”, aldus Natuurmonumenten. Een ander advies is om er niet in groepsverband op uit te trekken.

Boswachters van beide organisaties die buiten werken zijn wel aan de slag, onder meer om toezicht te houden. „Zij lopen meestal alleen in uitgestrekte gebieden. Dat kan geen kwaad. Maar als ze gezondheidsklachten krijgen moeten ze uiteraard thuisblijven en dat geldt ook voor wandelaars of fietsers die zich niet goed voelen”, zegt Staatsbosbeheer.

Coronavirus bereikt Liberia

Het coronavirus heeft het straatarme Liberia bereikt. In dat Afrikaanse land vielen enkele jaren geleden nog zo’n 4800 doden door een uitbraak van ebola.

Een regeringsfunctionaris maakte maandag bekend dat een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. Hij gaf geen details.

Liberia behoort tot de armste landen ter wereld. Experts hebben gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een grote corona-uitbraak in landen met een zwakke gezondheidszorg.

Wereldwijd zijn al ruim 6500 patiënten door het coronavirus overleden. Zo’n 170.000 mensen zijn besmet geraakt.

Amsterdamse rederijen stoppen met rondvaarten

Rederijen in Amsterdam stoppen met hun rondvaarten vanwege het coronavirus. Dat is te lezen op de websites van een aantal rederijen in de hoofdstad.

„Vanwege nieuwe maatregelen van de Nederlandse overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn al onze attracties en tours tijdelijk gesloten tot 6 april”, staat te lezen op de website van Lovers.

Ook rederij Friendship Amsterdam vaart tot nader order niet. Rederij Kooij is al sinds vrijdag gestopt. Volgens een medewerker zijn voor zover bekend alle rondvaarten in de hoofdstad vanaf maandag stilgelegd.

Dat beeld heeft ook een woordvoerder van Amsterdam Boats. Volgens hem zijn alle reserveringen en aanvragen geannuleerd. „We zitten in een crisis en moeten proberen ons hoofd boven water te houden.”

Opnieuw crisisberaad kabinet en overleg met veiligheidsregio’s

Na de ongekende maatregelen die het kabinet zondag aankondigde in de strijd tegen het coronavirus is er maandag opnieuw crisisberaad op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het overleg was al gepland. Het is de vierde keer dat het overleg, waaraan verschillende ministers meedoen, wordt gehouden. Naast het crisisberaad is er maandag ook overleg met de veiligheidsregio’s.

De zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) begint om 14.00 uur, aldus een woordvoerster van het ministerie. Er wordt na afloop geen persconferentie verwacht omdat premier Mark Rutte later een toespraak op televisie houdt.

Om 16.00 uur is er een overleg tussen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en vermoedelijk Arie Slob (Onderwijs) met de 25 burgemeesters die leiding geven aan de veiligheidsregio’s. Zij spelen op lokaal en regionaal niveau een belangrijke rol in de bestrijding van het virus. Ook hier is geen persmoment gepland.

Reizigers mijden openbaar vervoer massaal tijdens ochtendspits

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is maandagochtend met 85 procent afgenomen. Dat meldt OV-NL, de koepelorganisatie van openbaarvervoerbedrijven. Het is een gevolg van de vergaande maatregelen die het kabinet heeft getroffen om het coronavirus in Nederland te beteugelen.

De afgelopen dagen nam het aantal reizigers in het ov al met meer dan de helft af. Mensen is gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken en ook alle scholen in het land zijn tot 6 april verplicht gesloten. Het ov is niet platgelegd, wel zijn er maatregelen getroffen. Zo hanteren openbaarvervoerbedrijven sinds maandag aangepaste dienstregelingen, waardoor er minder treinen, bussen, trams en metro’s rijden. Verder wordt extra schoongemaakt in de hoop verspreiding van het virus te voorkomen.

Niet alleen in het ov, maar ook op de weg was het maandag extreem rustig. Rijkswaterstaat meldt dat het tijdens de ochtendspits „zoeken was naar files.” Op het hoogtepunt stond er 13 kilometer file, tegen 180 kilometer in een gewone maandagochtendspits. „Je kan gerust stellen dat men massaal thuis aan het werk is”, twittert de organisatie.

172 nieuwe coronabesmettingen in België, vijfde sterfgeval

Het aantal besmettingen met het coronavirus in België is gestegen met 172 tot 1058. Er liggen 252 patiënten in een ziekenhuis. Dat maakten de autoriteiten maandag bekend op een persconferentie.

Het aantal sterfgevallen is met één gestegen tot vijf. Het gaat om een 88-jarige man.

Van de mensen die zijn opgenomen in een ziekenhuis liggen er 53 mensen op de intensive care. 31 van hen worden beademd.

Beieren roept noodtoestand uit in strijd tegen coronavirus

De Duitse deelstaat Beieren heeft de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft minister-president Markus Söder maandag bekendgemaakt.

Beieren maakt 10 miljard euro vrij om alle mensen en bedrijven die worden getroffen door de uitbraak bij te staan. „Wij laten niemand alleen”, aldus Söder. Ook gaat de regering van de deelstaat soepeler om met schulden om de economie te ondersteunen.

Alle scholen en kinderopvangcentra in Beieren blijven maandag dicht. Vanaf dinsdag gaan ook alle bioscopen, sportplaatsen, speelplaatsen, cafés en zwembaden op slot. Supermarkten en apothekers mogen juist langer openblijven, zodat iedereen van voedsel en medicijnen kan worden voorzien.

Het aantal besmettingen in de Duitse deelstaat staat op 886.

Kinderopvang voor 10 tot 20 procent gevuld

De kinderopvang is voor 10 tot 20 procent gevuld met kinderen van mensen in vitale beroepen, schat de Brancheorganisatie Kinderopvang. Naar omstandigheden verloopt het allemaal goed. „Het zijn nu nog een soort inregeldagen, na twee dagen gaan we kijken of we aanpassingen moeten doen”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Hij ziet dat ouders zelf ook verder kijken of ze nog andere mogelijkheden hebben.

Wel merkt hij dat er verwarring is over wie nu wel of niet recht heeft op opvang. De organisatie krijgt veelvuldig de vraag of één van de ouders of beide ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam moeten zijn.

„Als een ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het dringende verzoek vanuit de overheid om het kind thuis op te vangen. Alleen als dit echt niet lukt dan kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang zodat in overleg plek te bieden is”, legt de organisatie uit.

Ziekenhuizen overspoeld door telefoontjes

Ziekenhuizen worden massaal gebeld door patiënten, met overbelaste telefoonlijnen en onbereikbaarheid tot gevolg. Diverse ziekenhuizen roepen het publiek op om niet te bellen over het al dan niet doorgaan van eerder geplande afspraken.

Poliklinische behandelingen en ingrepen die niet spoedeisend zijn, worden veelal uitgesteld. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker door het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus. Ze willen bovendien binnenshuis de kans op besmetting zoveel mogelijk voorkomen.

„Wij willen onze patiënten nadrukkelijk vragen om ons even niet te bellen”, drukt bijvoorbeeld het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda patiënten op het hart. „Mocht u bij ons een afspraak hebben en u wordt niet door ons gebeld, dan gaat uw afspraak gewoon door. Onze medewerkers zijn momenteel druk bezig om de betreffende patiënten hierover te informeren.”

Het Zeeuwse ADRZ, met vestigingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee, meldt dat het ziekenhuis moeilijk bereikbaar is via de telefoon. De telefooncentrale is overbelast. „We werken hard aan een oplossing”, aldus ADRZ.

„Aan patiënten het dringende verzoek om niet zelf te bellen met het ziekenhuis, de lijnen raken overbelast”, verzoekt ook ziekenhuis St Jansdal, met vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten.

Schadeloket Groningen stopt inspecties

Schadeloket Groningen stopt tijdelijk met het opnemen van aardbevingsschade. Dat komt door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te beteugelen. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft 1500 afspraken afgezegd, meldt de instantie. De schadeopnames worden weer hervat als de „Rijksoverheid de maatregelen afschaalt en als de situatie het weer toelaat.”

Alleen situaties waar acuut gevaar dreigt, worden nog afgehandeld, binnen 48 uur. De TCMG verwacht die inspecties „onder de huidige omstandigheden te kunnen blijven uitvoeren.” De gedupeerden bij wie de schade niet wordt opgenomen, krijgen bericht via sms, mail of telefoon.

Vlaamse leider hekelt uitblijven noodregering België

De partijleider van de grootste partij in Vlaanderen, de Vlaams-nationalistische N-VA, vindt het „bijzonder jammer” dat er geen noodregering komt om de coronacrisis aan te pakken. Bart De Wever reageerde hiermee op het akkoord dat een groot deel van de politieke partijen in België zondagavond sloot om de demissionaire regering voor minstens drie maanden volmachten te geven om maatregelen te kunnen treffen.

„Much ado about very little”, reageerde De Wever maandagochtend. Hij had zelf aangeboden premier te worden in een noodregering van tien ministers met onder meer de Waalse Parti Socialiste van voorzitter Paul Magnette. Die heeft volgens hem woordbreuk gepleegd door af te zien van een volwaardige noodregering in „de ergste crisis van de eeuw.”

België zit sinds december 2018 met een demissionaire regering. Premier Sophie Wilmès heeft sinds zondagavond gedoogsteun van een groot deel van de oppositie. Een „triest schouwspel”, aldus De Wever. Zijn partij wil eerst de teksten van het akkoord zien. De NV-A zal maatregelen tegen de crisis wel steunen, maar geeft geen „blanco cheque.”

Premier Wilmès roept later op de dag de tien partijvoorzitters samen om de concrete uitwerking verder te bespreken. N-VA-voorzitter De Wever komt niet. Hij is burgemeester van Antwerpen en voert daar de hele dag „coronanoodoverleg.”

Verloskundigen beperken controles, meer consulten telefonisch

Ook verloskundigen nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze gaan meer consulten met zwangere vrouwen telefonisch houden en minder in hun praktijken. Per individu wordt ingeschat of er een medische noodzaak is voor een fysieke controle.

De verloskundigen hebben ook afgesproken dat ze elkaars werk overnemen wanneer collega’s ziek worden. „We blijven, samen met andere beroepsverenigingen en samenwerkingspartners, gaan voor goede verloskundige zorg in de wijk en in het ziekenhuis”, benadrukt directeur Charlotte de Schepper van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Volgens het RIVM hoeven zwangeren zich niet meer zorgen te maken dan anderen over de gevolgen van het virus. „We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen”, aldus het instituut.

Bahrein meldt eerste coronadode

Bahrein heeft de eerste dode door het coronavirus gemeld. Het is ook de eerste dode door het virus in de Golfregio.

Volgens het ministerie van Gezondheidszorg gaat het om een 65-jarige vrouw die ook andere medische problemen had. In het land zijn 214 gevallen van het virus vastgesteld, voornamelijk mensen die vanuit Iran naar Bahrein zijn gegaan.

In Iran zijn zeker 13.900 mensen besmet met het longvirus. 724 patiënten zijn overleden.

Spanje verlengt noodtoestand wegens coronavirus

Spanje verlengt de noodtoestand die vanaf zaterdag is ingegaan en in eerste instantie vijftien dagen zou duren. Dat heeft de minister van Transport José Luis Ábalos aangekondigd in gesprek met een Spaans radiostation.

„Het is duidelijk dat de noodmaatregelen langer van kracht moeten blijven”, aldus de minister. „We hebben nog geen einddatum vastgesteld, maar vijftien dagen zijn niet genoeg om de strijd tegen het virus te winnen.”

Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het aantal besmettingen staat op zeker 7753 en er zijn 288 mensen omgekomen. Mensen mogen alleen nog naar buiten om naar het werk te gaan of boodschappen te doen.

Duitsland: grenzen zijn grotendeels gesloten

Duitsland is begonnen met grenscontroles aan de grenzen met Luxemburg, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Die grenzen zijn grotendeels gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Reizigers die geen goede reden hebben om Duitsland binnen te gaan, worden aan de grens geweigerd. Mensen die de grens over moeten voor hun werk worden wel toegelaten. Ook gaat het vervoer van goederen gewoon door.

De politie liet maandagochtend vrachtwagens door aan de grens bij het Duitse Kiefersfelden en Kufstein in Oostenrijk. Agenten hielden wel alle personenauto’s staande en spraken met de bestuurders. Na het eerste half uur waren al zo’n tien voertuigen teruggestuurd. Een verkeerschaos bleef uit.

De Duitse regering kondigde de maatregelen zondagavond aan. Minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) zei toen niet hoelang ze van kracht blijven. Hij stelde dat periodiek bekeken moet worden welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dat betekent volgens Duits media dat de mogelijkheid bestaat dat er ook nog extra controles komen aan de grens met andere buurlanden, zoals Nederland.

In Duitsland is inmiddels bij ruim 4800 mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Zeker twaalf patiënten zijn overleden.

Winkels: voorraden zijn onderweg

Er zijn duizenden extra vrachtwagens onderweg om de supermarkten te bevoorraden. Hoewel de lege schappen anders deden vrezen, hebben de fabrikanten ruim voldoende voorraden voedsel- en hygiënische producten. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept iedereen wel op „alleen de boodschappen te kopen die je normaal ook dagelijks koopt.” Dat zei Marc Jansen van de brancheorganisatie maandag bij WNL.

Vrijdag ontstond er een run in de winkels op producten als pasta, soepen en rijst, maar ook wc-papier. „Probleem was om alles snel weer naar de winkels te krijgen”, stelde Jansen. Volgens hem zijn er dus maandagochtend veel vrachtwagens onderweg om de supermarkten te bevoorraden. Ook staan daar vakkenvullers klaar om de schappen snel weer vol te krijgen. „Maar koop alleen wat je nodig hebt.”

Situatie in Frankrijk gaat hard achteruit

De situatie rond het coronavirus is enorm zorgwekkend, zegt het hoofd van de Franse Gezondheidsautoriteiten Jérôme Salomon tegen radiostation France Inter.

„Het gaat snel achteruit. Het aantal besmette patiënten verdubbelt iedere drie dagen”, aldus Salomon. „Het aantal ernstig zieke patiënten loopt in de honderden.”

Salomon verwacht dat de ziekenhuizen binnenkort overvol zijn door de virusuitbraak. „Denk goed na voordat je de deur uitgaat. Blijf gewoon thuis, zo simpel is het.”

In Frankrijk zijn 5423 personen besmet met het longvirus. Er zijn 127 mensen overleden.

Rutte houdt maandagavond toespraak

Premier Mark Rutte houdt maandag een toespraak op televisie over het coronavirus in Nederland. De toespraak wordt om 19.00 uur uitgezonden door de NOS, RTL en SBS.

„De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden”, liet de Rijksvoorlichtingsdienst eerder weten.

Waar hij het precies over gaat hebben is nog niet bekend. Zondag kondigden ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Arie Slob (Onderwijs) al historische maatregelen aan. Zo moest de horeca vrijwel direct dicht en zijn scholen en de kinderopvang de komende weken gesloten.

Telefonische hulp aan mensen in thuisisolatie

Het Rode Kruis begint deze maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 09.00 uur het nummer 070-4455888 bellen.

„We bieden een luisterend oor, geven advies en kijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kijken we of wij met onze getrainde vrijwilligers of ons burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help kunnen bijdragen, of wellicht moeten doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties”, aldus het Rode Kruis.

Uit eigen onderzoek maakt het Rode Kruis op dat vooral ouderen en zieken die gedwongen thuis moeten blijven, behoefte hebben aan iemand die boodschappen doet en helpt met het verzorgen van een maaltijd. Tegelijk blijken veel mensen graag bereid te zijn de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door boodschappen te doen, „en dat is mooi.”

De hulporganisatie drukt mensen op het hart alleen te luisteren naar betrouwbare bronnen als de Wereldgezondheidsorganisatie, het RIVM en het Rode Kruis. „Als je merkt dat bepaalde nieuwsberichten ervoor zorgen dat je van streek raakt, kun je dat soort berichten beter mijden”, luidt het advies. Wie in thuisisolatie of quarantaine zit, kan ook maar beter geen alcohol drinken en er een gezonde levensstijl op na houden door binnenshuis wat te sporten, zegt het Rode Kruis.

Lege klassen op het Baarnsch Lyceum. Ⓒ ANP

Triage-tent bij Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum heeft voor de ingang van de spoedzorg een tent gezet waarin patiënten die zich melden bij de Huisartsenpost of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis eerst worden beoordeeld op verdenking van corona. Ingeschat wordt of iemand mogelijk besmet is met het virus.

Na de beoordeling is er een aparte route het ziekenhuis in voor patiënten zonder en patiënten met verdenking.

Eind vorige week werd bij een medewerker het virus vastgesteld. Het gaat om een leidinggevende die niet in direct contact met patiënten is geweest. Eerder al bleek een patiënt positief te hebben getest.

PostNL: Klanten hoeven niet op handheld scanner te tekenen

PostNL zet de bezorging van post en pakketten gewoon voort. Het postbedrijf meldt in een verklaring dat er wel een aantal maatregelen worden getroffen om werknemers te beschermen. Het bezorgen van post, pakketten en andere zendingen draagt volgens PostNL bij aan het in stand houden van het maatschappelijke verkeer.

Consumenten hoeven tot nader order niet meer op een handheld scanner te tekenen voor ontvangst van een pakket of een aangetekende verzending. De bezorger zal dat namens de ontvanger doen door de laatste drie tekens van het nummer van paspoort of rijbewijs te noteren na ontvangst. Verder wordt gewerkt aan de verruiming van de dagelijkse bezorgtijd en andere maatregelen voor postbezorgers. Dat vergemakkelijkt voor hen de opvang van jonge kinderen thuis, aldus PostNL.

Regering Aruba: eiland helemaal op slot

De regering van Aruba heeft zondagavond (lokale tijd) aangekondigd alle vliegtuigen te weren. Eerder waren al restricties aangekondigd voor Europese vluchten. Nu geldt het verbod ook voor vluchten uit Noord- en Latijns-Amerika.

De maatregel gaat in op 17 maart en duurt tot en met 31 maart. Vliegtuigmaatschappijen mogen wel landen om toeristen die op het eiland verblijven op te halen. Arubaanse ingezetenen mogen ook nog het land in.

Minister-president Evelyn Wever-Croes roept alle Arubanen die op vakantie zijn in het buitenland op om terug te keren nu het nog kan. Ook raadt ze bewoners af om van het eiland te vertrekken.

Nederlanders in Sri Lanka eerst in quarantaine

Nederlanders die Sri Lanka binnen willen, moeten eerst veertien dagen verplicht in quarantaine vanwege het coronavirus. Ook als zij geen symptomen vertonen. De autoriteiten van het Aziatische land nemen die maatregel in de hoop verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook gelden er inreisverboden voor mensen uit sommige landen waar het virus om zich heen grijpt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka maandag aangepast van ’geel’ naar ’oranje’. Dat houdt in dat mensen alleen naar Sri Lanka moeten reizen als dat noodzakelijk is.

Nieuw-Zeeland verbiedt grote bijeenkomsten

Minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland verbiedt bijeenkomsten waarbij 500 of meer mensen aanwezig zijn. Ze zei maandag dat mensen die zich niet houden aan de nieuwe zelf-isolatieregels op geen enkele clementie hoeven te rekenen.

Het verbod op grote bijeenkomsten geldt niet voor scholen en universiteiten.

’Geen mondzorg als het niet spoedeisend is’

Tandartsen moeten vanaf maandag tot in elk geval 6 april alleen nog maar spoedbehandelingen uitvoeren en geen reguliere zorg verlenen. Dat is het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT aan hun leden.

Volgens de koepels is het wegens het rondwarende coronavirus van groot belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken om de verspreiding van het virus af te remmen. Mondzorgverleners zoals tandartsen en mondhygiënisten zitten heel erg op de mond van de patiënt. De koepels adviseren daarom om de adviezen van de overheid op te volgen, „waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.”

De koepels hebben hierover overleg gevoerd met het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Aantal besmettingen in China verder afgenomen

China meldde maandag zestien nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het virus steeg met veertien naar in totaal 3213. Een dag eerder kwamen er twintig geïnfecteerden bij, het dodental nam toe met tien.

De nationale gezondheidscommissie in China verklaarde donderdag dat de piek in coronabesmettingen voorbij was in het land. Sinds de uitbraak, die begon in miljoenenstad Wuhan, hebben 80.860 Chinezen het longvirus gekregen. De veertien nieuwe doden vielen allemaal in de provincie Hubei, waarvan dertien in de stad Wuhan.

Ook in Zuid-Korea blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel. De afgelopen 24 uur bleken 74 inwoners geïnfecteerd. Een dag eerder waren dat er 76. Op 29 februari meldde het land het hoogste aantal nieuwe besmettingen: 909. Ruim 8000 mensen heb het virus opgelopen, 75 van hen zijn overleden.