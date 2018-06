Woede over rokende Maya de Bij

In een video die kennelijk als parodie is bedoeld, laat de milieuorganisatie het Studio 100-figuurtje Maya de Bij reclame maken voor ’honingsigaretten’. „Voortaan kunnen kinderen ook van echte sigaretten genieten. Voor kleine kinderhandjes, met de beste tabak en heerlijk zachte honingsmaak”

Charcuterie

Aan het eind van de video wordt duidelijk dat Greenpeace achter de productie zit. De ’echte’ Maya maakt in België kennelijk reclame voor worstproducten en dat zint de milieu-organisatie niet. Het vlees dat wordt aangeprezen (charcuterie) zou volgens de milieuorganisatie het risico op ziektes zoals darmkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2 vergroten.

Studio 100 kan niet lachen om de parodie. „We betreuren dit ten zeerste. Wat is de bedoeling hiervan? Kinderen wijsmaken dat Maya rookt of eenvoudigweg schofferen? zegt Studio 100-topman Hans Bourlon in Het Nieuwsblad.

Vegetarisch

Greenpeace wil dat Studio 100 het vlees vervangt door gezonde vegetarische alternatieven. „We betreuren dat ons figuurtje op deze manier misbruikt wordt”, zegt Hans Bourlon.

„De vergelijking tussen vlees eten en roken is ook buiten proportie”, vervolgt hij.

„En waarom Maya? Maya rookt niet, want dat is schadelijk, kankerverwekkend. Waarom een Vlaams bedrijf en bijvoorbeeld niet Mickey Mouse? Hebben ze schrik dat ze dan wel juridisch aangevallen zullen worden en alle hoeken van de kamer te zien zullen krijgen?”

Rookt Maya?

„We hebben al heel wat reacties gekregen van mensen die zich afvragen waarom Maya nu plots rookt? Veel kindjes zien de video, maar kunnen de tekst op het einde nog niet lezen en weten dus niet wat Greenpeace echt wil zeggen. Wat is de logica hierachter? Wil men de kinderen tonen dat Maya rookt of wil men gewoon schofferen?”

Volgens Bourlon moet de tekenfilm honderdduizenden euro’s gekost hebben. „Als mensen aan Greenpeace denken, denken ze vaak aan de organisatie die walvissen gaat redden. Wie doneert, moet echter ook beseffen dat hun geld ook naar zulke video’s gaat”, aldus Bourlon.