Amerikaanse minister: Noord-Korea schoot per ongeluk

Het voorval vond plaats bij de zogenoemde gedemilitariseerde zone, het zwaarbewaakte grensgebied dat de twee vijanden op het Koreaanse schiereiland van elkaar scheidt sinds de Korea-oorlog (1950-1953). Er kwamen een paar schoten uit het noorden, aldus Pompeo. Hij denkt dat het waarschijnlijk per ongeluk is gebeurd.

De Zuid-Koreanen schoten terug. Maar voor zover bekend heeft het geen levens gekost, benadrukte de bewindsman. Volgens de Zuid-Koreanen werden meerdere kogels afgevuurd op een bewakingspost.

Geruchten rond Kim

Het incident komt in een periode van aanhoudende speculaties over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Na meldingen in Aziatische media dat hij ernstig ziek en zelfs dood zou zijn, toonden Noord-Koreaanse staatsmedia beelden van Kim in actie op 1 mei bij de opening van een fabriek. Tientallen aanwezigen zouden de Grote Leider, al heeft hij een klein postuur, daarbij hebben toegejuicht.