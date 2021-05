Navalny ’min of meer’ hersteld van hongerstaking

Navalny zit momenteel een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit in een strafkolonie. Hij heeft volgens de autoriteiten de voorwaarden overtreden van een voorwaardelijke straf en moest daarom alsnog worden opgesloten. De oppositieleider en zijn aanhangers zeggen dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn. Navalny staat bekend als een uitgesproken criticus van het Kremlin.

De detentie van Navalny zorgt in Rusland voor onrust. Hij ging eind maart in hongerstaking om betere medische zorg te eisen voor zijn rug- en beenklachten. Aanhangers maakten zich ernstig zorgen over zijn verslechterende gezondheidstoestand en gingen de straat op. De oppositieleider beëindigde zijn actie eind april nadat hij in een ziekenhuis was behandeld.

Bekijk ook: Mes wordt in team van vermagerde Navalny gezet

Bondgenoten van Navalny zeggen dat hij 93 kilo woog aan het begin van zijn gevangenisstraf. Hij zou flink zijn afgevallen tijdens de hongerstaking en woog medio april nog maar 76 kilo. De politicus zag er mager uit toen hij eind vorige maand via een videoverbinding voor de rechter verscheen. Dat was zijn laatste publieke verschijning.

Terwijl Navalny achter de tralies zit, pakken de autoriteiten ook zijn medewerkers aan. Een rechter moet volgende maand besluiten of het netwerk van politieke kantoren en de anticorruptiestichting van de oppositieleider op de lijst mag worden gezet van „terroristische en extremistische” organisaties.

Bekijk ook: Protestgolf Rusland slaat stuk op repressie

Het Russische parlement boog zich deze week over wetgeving die is bedoeld om leden van „extremistische organisaties” te weren uit de politiek. Zij mogen volgens de conceptwet geen parlementariërs worden. Een bondgenoot van Navalny, activist Ljoebov Sobol, sprak over een „ongrondwettige poging” om te voorkomen dat ze in september meedoet aan de parlementsverkiezingen.