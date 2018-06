Minister grijpt in in Bremense asielaffaire

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft dat bepaald. Ⓒ DPA

BERLIJN - Het kantoor van de Duitse migratiedienst in Bremen (Bamf) mag voorlopig geen besluiten meer nemen over asielaanvragen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft dat bepaald. Hij greep persoonlijk in naar aanleiding van een schandaal rond toekenningen van verblijfsvergunningen dat onlangs aan het licht kwam.