Explosief bij deur Rotterdamse club Villa Thalia

Het lijkt te gaan om een handgranaat, zo melden omstanders. De politie kan dat nog niet bevestigen. „We doen op dit moment onderzoek. Daaruit moet blijken om welk soort explosief het precies gaat”, aldus een woordvoerder.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het voorwerp weggehaald en naar een veilige plek gebracht. Daar wordt nader onderzocht of het echt om een explosief gaat. Volgens diverse media zou het voorwerp eruit zien als een handgranaat, maar dat kon een politiewoordvoerder niet bevestigen.

Wegens het onderzoek was de locatie tijdelijk afgezet. Een nabijgelegen parkeergarage was ongeveer een uur gesloten, maar werd later weer vrijgegeven.

Villa Thalia is een grote uitgaansgelegenheid aan de Kruiskade in het centrum van Rotterdam, dichtbij het Hofplein en het Stadhuis.

Eind vorig jaar werd de Rotterdamse discotheek Club BLU voor langere tijd gesloten na een aantal incidenten. Zo werd er een handgranaat op het parkeerterrein gevonden en een vuurwerkbom tegen de gevel gegooid.

Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen of een verband is tussen de incidenten, maar de politie houdt er wel rekening mee.