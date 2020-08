Stuk lego valt na 2 jaar uit neusgat jongen

Sameer was nog maar vijf toen hij thuis in de Nieuw-Zeelandse plaats Dunedin met legoblokken in de weer ging. De jongen stopte wel vaker dingen in zijn neus en was er die dag in geslaagd het armpje van een legomannetje in zijn neusgat te proppen.

Zijn ouders brachten hun zoon direct naar de huisarts. De dokter twijfelde echter al snel aan het verhaal van Sameer omdat hij het stukje lego niet kon vinden in de neus van zijn patiënt. Ook had Sameer geen last van pijn of andere ongemakken. Dat meldt The Guardian.

Twee jaar later

Toen Sameer afgelopen week aan de zelfgemaakte cupcakes van zijn moeder rook gebeurde er echter iets opmerkelijks. Na wat pijnscheuten snoot de jongen hard zijn neus, waarna er een klein zwart stukje lego tevoorschijn kwam.