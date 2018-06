In de Giro gaat Yates fluitend de bergen op terwijl de rest van het peloton ongelooflijk afziet. Hij rijdt even makkelijk als Lance Armstrong en ook even makkelijk als Chris Froome in de Tour de France. Nu rijdt Froome wat minder omdat hij weet dat hij nu onder het vergrootglas ligt. Maar Yates gebruikt, dat is zeker.

A. Luermans, Maastricht