Man smokkelde meer dan 1.700 wilde dieren naar de Verenigde Staten

Tijdens een controle aan de Amerikaans-Mexicaanse grens werden eind februari 60 reptielen teruggevonden. De dieren zaten verstopt in kleine zakken in de kledij van de man. Drie reptielen hebben toen het transport niet overleefd, aldus het openbaar ministerie. De man bekende vervolgens dat hij sinds 2016 talrijke wilde dieren illegaal naar de VS overbracht. De organisatie van de smokkel verliep via sociale media. Hij riep ook de hulp in van verschillende handlangers die de dieren hielpen oversteken over de grens met Mexico.

De man bracht dieren als schildpadden en baby-krododillen binnen uit Mexico of Hongkong, zonder dat hij een vergunning had of ze registreerde bij de Amerikaanse douane en daarbij de zogenaamde „overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten” te respecteren.

Nadat de man in mei werd vrijgelaten met een enkelband, ondernam hij een vluchtpoging naar de Mexicaanse stad Tijuana, dat aan de grens ligt. De autoriteiten konden hem een maand later oppakken en brachten hem terug naar de VS. Hij riskeert een celstraf van 20 jaar voor het smokkelen van de dieren. In december verschijnt hij voor de rechter.