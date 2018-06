Gehandicapte Patrick in rouw: wie heeft zijn fiets gestolen?

Patrick woont in een gezinsvervangend tehuis. „Hij heeft het syndroom van Down. De straat op is zodoende te gevaarlijk”, legt Angelique uit tegenover RTV Oost. „Maar hij rijdt er rondjes mee door de tuin.” Zo’n speciale driewieler kost 2.000 euro, dus ’zomaar’ even een nieuwe aanschaffen zit er niet in.

Het gaat vermoedelijk ook om professionele dieven. „De tuin is afgesloten met een hekje dat op slot zit. Ik vermoed dat de driewieler door twee personen over het hekje is getild. Anderen zeggen dat die fiets allang naar het buitenland is, maar stiekem hoop ik erop dat kwajongens het uit baldadigheid hebben gedaan en dat-ie toch nog weer ergens opduikt.”

Patrick is behoorlijk van slag. „Het lastige is om hem dat vanwege zijn handicap duidelijk te maken. Hele gesprekken voeren, kan hij niet. Maar hij zegt voortdurend ’Fiets weg’. Normaal gesproken is hij met dit warme weer in de tuin te vinden, maar hij zit nu hele dagen binnen.”