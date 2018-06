Eis 10 jaar voor doodschieten vader

Carla R. en zoon F. zouden volgens eigen zeggen uit noodweer hebben gehandeld op 16 augustus 2017. Campagne senior zou het gezin hebben geterroriseerd, als het hem niet zinde ging de hele inboedel door de lucht en nadat ze erachter kwamen, dat hij een nieuwe vriendin in Italië had, was zijn gedrag helemaal ontoelaatbaar. Hij preste zijn echtgenote R. die nacht mee naar zijn kamer voor verplichte seks, waarop de 23-jarige F. ingreep en Roberto drie kogels door het hoofd jaagde.

Geen zelfverdediging

De handelingen na de moord doen evenwel vermoeden dat het niet om zelfverdediging ging. De twee naaste familieleden besloten maar liefst vier dagen te wachten voordat zij naar de politie togen. In de tussentijd namen zij allerlei voorzorgsmaatregelen om hun fatale daad uit te wissen.

Het huis werd schoongemaakt, de wapens en telefoons van Roberto verdoezeld, de kleding van F. verbrand met hulp van onbekende derden en het lijk met tape ingepakt.

Of dat alles niet al erg genoeg was, zochten zij ook neef Michael van Roberto op, die het lijk wel weg zou kunnen maken. In de rechtbank bleef in het midden wie nou het initiatief nam tot deze daad, maar feit is dat R. en F. met 10.000 euro naar de neef reden, akkoord gingen en een foto stuurde van het lijk, dat deze Michael in de Nova Zemblastraat zou kunnen vinden.

Einde aan troosteloze gezinssituatie

Uit onderzoek van specialisten kwam naar voren dat moeder R. wegloopt uit pijnlijke, moeilijke situaties en dat zoon F. een uitvergroot gevoel van verantwoordelijkheid heeft voor het gedrag van zijn ouders. Die cocktail maakte waarschijnlijk dat F. voor zijn moeder een einde aan de troosteloze gezinssituatie wilde maken. De officier zag het ook en vond het treurig, maar kon niet om een forse straf heen voor de twintiger.

De rechter doet 3 juli uitspraak.