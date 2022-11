Premium Het beste van De Telegraaf

Rondvraag van De Telegraaf leert: Tweede Kamer wenst steviger ingrijpen door de overheid ’Paal en perk aan instroom’

Concrete getallen willen de partijen in de Tweede Kamer niet noemen, maar dat er een bovengrens moet komen aan de instroom van migranten, vinden ze wel wenselijk. Saillant is dat binnen de coalitie de meningen zijn verdeeld: VVD en CDA zijn voor, D66 en CU tegen. Ⓒ Foto ANP/HH

Na jarenlang aanmodderen met het asielbeleid is politiek Den Haag van links tot rechts ervan doordrongen dat het aantal migranten dat naar ons land komt, te veel wordt. Het kabinet moet van de Tweede Kamer het heft in handen nemen en paal en perk stellen aan de instroom. Maar de vraag is voor welke migranten er wel of geen plaats is. Partijen, vooral binnen de coalitie, denken daarover behoorlijk anders.