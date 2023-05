Hobbykok slaat plank mis: volledig wooncomplex ontruimd na mislukte bouw barbecue

In de kelder van het pand probeerde de Hagenees eeen LPG-gastank geschikt te maken voor een barbecue door de tank leeg te laten lopen, zo meldt Omroep West. Maar vervolgens ontsnapte het gas naar de bovenliggende appartementen.

Het gevolg? Welgeteld zestien woningen moesten worden ontruimd om te controleren of er gas in de appartementen aanwezig was. Hierbij werd de volledige straat afgezet.

Nadat alle huizen waren geventileerd door de brandweer, werd de gastank buiten verder geleegd. De bewoners konden weer naar huis.

Of de buren nog naar de barbecue van de hobbykok willen komen, zal de tijd leren.

