Orthopedagoog: bespreek risico challenges met je kinderen

Volgens Beckers zijn gebeurtenissen met fatale afloop als deze een aanleiding om het er met je kind over te hebben: "Vraag of dit ook in hun groep gebeurt. Of ze hier weleens van hebben gehoord? Of ze weleens zoiets gedaan hebben en waar hun grens ligt? Of ze beseffen waar het gevaar ligt?'

Blijf betrokken bij hun belevingswereld, maar zit ze niet op de huid. Anders heb je de kans dat ze het stiekem gaan doen, dat het groter wordt. En dan heb je er helemaal geen zicht meer op. Houd in de gaten met wie je kind omgaat, bespreek of er sprake is van groepsdruk. Vraag wat jouw kind zou doen als iemand hem of haar zou challengen, zou uitdagen.

Zou hij/zij er wel of niet in meegaan? Houd het gesprek luchtig en spontaan, maar breng het wel op tafel of gooi een linkje in de groepsapp en kom daar later op terug. Dat doe ik altijd bij mijn pubers.

Bedenk dat je niet alles onder controle kunt houden. Een ouder ziet niet alles waarmee zijn/haar kind bezig is."

