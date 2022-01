CDA: horeca en cultuursector moeten weer open

Volgens haar kan dat als de cijfers niet drastisch verslechteren. CDA’er Van den Berg wijst erop dat de Kamer het kabinet heeft opgedragen de pijn van maatregelen eerlijk over sectoren te verdelen, en niet de ene sector open te laten en de andere helemaal dicht. dat is ’wrang’. „Het is niet uit te leggen dat bouwmarkten wel open kunnen, maar musea niet.”

Dat een coalitiepartij vooruitloopt op een kabinetsbesluit, is in de coronacrisis nog amper voorgekomen.

Optimisme

Momenteel zijn de cijfers hoopgevend, merkte ook RIVM-baas Jaap van Dissel donderdag op. Terwijl de aantallen besmettingen nog steeds dagelijks record na record breken, liggen er steeds minder coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de ic’s.

Dat is ook te danken aan de lockdown, vindt de VVD. Dat heeft een keerzijde: „Operatie geslaagd, patiënt overleden.” Immers: code zwart in de ziekenhuizen is dan wel voorkomen, ondernemers in horeca en detailhandel staan aan de rand van de afgrond.

Stoppen dus met die maatregelen, concludeert de PVV. „We gaan van lockdown naar lockdown. Omdat onze ic-capaciteit te laag is en onze modelleurs er weer eens naast zaten.” Dat is een ’vuistslag in het gezicht van ondernemers’.