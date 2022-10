Twee broers bekennen schuld in moordzaak Maltese journalist

„Hun standpunt is veranderd (...) ze verklaren schuldig te zijn”, zei de advocaat van George en Alfred Degiorgio. De twee kunnen volgens The Times of Malta worden veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op Caruana Galizia, die onderzoek deed naar corruptie in de kleine EU-lidstaat. Ze kwam in 2017 om het leven door een autobom.

Vorig jaar heeft een derde verdachte al 15 jaar gevangenisstraf gekregen voor zijn rol bij de moord. Daarnaast is tegen de rijke Maltese zakenman Yorgen Fenech een levenslange celstraf geëist. Hij is door een tussenpersoon, die ook is opgepakt, aangewezen als de opdrachtgever.

Na de aanslag moest de regering van premier Joseph Muscat opstappen, omdat duidelijk werd dat leden van zijn regering banden hadden met Fenech en dat zij geld zouden ontvangen van de zakenman.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft namens de Raad van Europa als speciaal onderzoeker zich ook met de moord beziggehouden.