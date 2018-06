Uitbrander voor baas brandweer vanwege uitspraak ’maffia’

Burgemeester Jozias van Aartsen. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam fluit de Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap terug nadat hij volgens Van Aartsen ’een aantal onverstandige’ uitspraken over het brandweerkorps had geuit in de media.