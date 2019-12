’In volksfeesten schuilt altijd gevaar’

Etnologen Irene Stengs en Markus Balkenhol: „Honderd jaar geleden al vreesde men ondergang van tradities.” Ⓒ Rias Immink

Volksfeesten dragen bij aan verbroedering, is de gedachte. Maar saamhorigheid slaat snel om in een loopgravenoorlog als aan de viering wordt getornd, zoals bij het Sinterklaasfeest of de vreugdevuren in Duindorp. „We zien een emancipatiestrijd. Nationale feesten veranderen door de eeuwen heen altijd.”