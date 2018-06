Politie doodt dol wild zwijn in winkel

Het wild geworden dier had eerst in een boetiek het winkelend publiek de stuipen op het lijf gejaagd om vervolgens huis te houden in de discounter.

Ook daar zetten de klanten het op een rennen. Een van hen sloot de deur achter zich waarna het wild zwijn compleet de weg kwijtraakte. Door het geren van het dier ging het alarm af waarna de politie arriveerde.

Omdat het niet lukt het varken in een net te vangen, besloot de politie het zwijn af te maken.