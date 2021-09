Busje vliegt over de kop in Luxemburg, 20-jarige vrouw uit Rotterdam dood

Ⓒ Polizei

Esch-Belval - Een Nederlandse vrouw uit Rotterdam is zondagnacht overleden na een zwaar verkeersongeval in Esch-Belval in het zuiden van Luxemburg. Het busje, waar de vrouw samen met negen anderen in zat, vloog over de kop. De 20-jarige overleed ter plaatse aan haar verwondingen.