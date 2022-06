Tientallen tienermeisjes bevrijd uit Nigeriaanse 'babyfabriek'

De meisjes van 14 tot 17 jaar werden gered uit het Gally Gally Hotel in de zuidoostelijke staat Anambra, waar ze werden „gebruikt als seksslavinnen voor prostitutie en het maken van baby’s.” Vier van de meisjes waren zwanger. Drie mannen werden gearresteerd, de hoteleigenaar is op de vlucht. De politie nam ook geld en wapens in beslag.

Mensenhandel, waaronder gedwongen prostitutie en de verkoop van kinderen, is volgens de Verenigde Naties de op twee na meest voorkomende misdaad in Nigeria, na corruptie en drugshandel.