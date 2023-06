Minister Van der Wal vreest gevolgen EU-natuurherstelwet: ’Nederland rijdt weer de vangrail in’

Premium Het beste van De Telegraaf

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) Ⓒ ANP/HH

Door te zwaaien met een ongedekte cheque heeft eurocommissaris Frans Timmermans voldoende EU-lidstaten over de streep weten te trekken om door te kunnen gaan met zijn omstreden natuurherstelwet. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) delft het onderspit in Luxemburg, maar ze blijft strijdbaar: „Dit is nog niet het definitieve besluit.”