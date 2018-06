Weer financiële strop voor Utrechtse tramlijn

Gedeputeerde Dennis Straat liet weten onaangenaam verrast te zijn en wil alles in het werk stellen om het bedrag voor de meerkosten omlaag te krijgen.

De provincie heeft namelijk ook al te maken met de Uithoflijn die zeker 84 miljoen euro duurder uitvalt dan was becijferd. In juni wil de provincie precies weten hoeveel geld er uiteindelijk nodig is voor het traject naar IJsselstein. Nu is al duidelijk dat de financiële tegenvaller in elk geval verder zal oplopen met ongeveer 7 miljoen euro. Dat budget is nodig voor extra aanpassingen aan een tramhalte in Nieuwegein.

Volgens de provincie vallen de kosten hoger uit omdat de spoorsector sinds 2016 is veranderd. In dat jaar stelde de provincie een budget van 141 miljoen euro beschikbaar. De markt is de afgelopen jaren weer aangetrokken. Aannemers hebben het druk. Er is een strakke planning en zodoende moet er in de nachten en weekeinden worden gewerkt. Dat drukt op het budget.

Bovendien zijn er technische aanpassingen gedaan in het ontwerp van de constructie van de haltes wat meerkosten met zich meebrengt.