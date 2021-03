Meer dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuis, hoogste aantal in ruim een maand

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1455 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 87 meer dan op zondag en 134 meer dan op zaterdag.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal schommelt sinds een week tussen de 550 en 600. Daarvoor schommelde het een maand lang tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 223 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is aanzienlijk hoger dan op de maandagen hiervoor. In de afgelopen zeven dagen belandden 1712 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, gemiddeld 244,6 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.

Een etmaal eerder steeg het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog met 47. De twee dagen daarvoor daalde het aantal nog met respectievelijk 35 en 15.

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de niet-spoedeisende reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s.

Ziekenhuizen bereiden zich inmiddels ook volop voor op de verwachte derde golf, al is die volgens ‘beddenplanner’ Ernst Kuipers nog nauwelijks merkbaar. Diezelfde Kuipers waarschuwde de afgelopen weken wel meermaals dat het kabinet niet te snel moet versoepelen, omdat ziekenhuizen volgens hem anders alsnog volstromen.

Ruim 5500 nieuwe besmettingen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan op eerdere maandagen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.884 meldingen van positieve tests. Dat zijn gemiddeld 5.555 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.