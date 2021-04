Ongeveer 250 geiten dood door brand in boerderij in Achterveld

Binnenland

Brand in loods Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf onder controle

In een loods van een afvalverwerkingsbedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam heeft een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het vuur in de loods aan de Siciliëweg rond 01.30 uur onder controle. Hij verwacht dat het nablussen nog enige uren in beslag zal nemen.