Duitser verdacht van bekrassen 642 auto’s

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

SCHWEINFURT - Een 26-jarige Duitser is woensdag voor de rechter verschenen omdat hij zeker 642 auto’s zou hebben bekrast. De totale schade bedraagt 930.000 euro, meldt de Duitse rechtbank. De man wordt ervan verdacht de auto’s te hebben bekrast in de steden Schweinfurt, Würzburg en Veitshöchheim. Dat gebeurde in 2018 tussen februari en april.