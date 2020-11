Mannen aangehouden voor oproepen tot geweld bij demonstratie Eindhoven

Aanhangers van Pegida verkleed als zwarte piet in het centrum van Eindhoven. Ⓒ ANP / HH

EINDHOVEN - De politie heeft zondag in Eindhoven twee mannen aangehouden die via social media opriepen tot gewelddadigheden bij demonstraties rondom Zwarte Piet in Eindhoven. De 52-jarige man uit Son en Breugel en een 27-jarige man uit Mierlo deden hun oproepen via berichten op Facebook om voor onrust te zorgen in aanloop naar en tijdens de demonstraties en de openbare orde te verstoren.