Verdachte zaak-Hania heeft dochter in Nederland

Het Openbaar Ministerie wil bij monde van een woordvoerder niet ingaan op de persoonlijke omstandigheden van B. „Hij mag alleen met zijn advocaat praten dus wij willen er dit weekeinde ook verder niet op ingaan. Bovendien gaat het hier om een kwetsbaar en heel jong meisje dat door ongelukkige omstandigheden in deze situatie is beland. Verder willen we ook de privacy van andere betrokkenen zo lang mogelijk beschermen”, aldus de persofficier.

Of de dochter van B. bevriend is of op sociale media contact had met Hania, daar wil de woordvoerder verder ook niet op ingaan.

James B. zou via een chatroom van het online paardenspel Star Stable zijn dochter benaderd hebben, schrijft RTL Nieuws. In die chatroom zou ook de 12-jarig Hania zitten voor wie deze week een Amber Alert uitging.

Hania is inmiddels met haar moeder herenigd. Het meisje verdween donderdagmiddag nadat ze op school had gezegd eerder weg te moeten naar de orthodontist. Haar moeder sloeg meteen alarm omdat ze normaal gesproken altijd stipt op tijd thuis is.

Na een speurtocht van ruim 24 uur werd het kind bevrijd uit de hotelkamer in het Hilton in Rotterdam centrum. De politie kwam B. op het spoor na uitgebreid onderzoek, onder andere digitaal.