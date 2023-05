Renteblunder coronafonds: Brussel zint op nieuwe Europese belastingen

Tegen de zin van Nederland werd in 2020 een fonds van ruim 800 miljard euro opgetuigd, zogenaamd om de economische klap van de pandemie op te vangen. De Europese Commissie leent het geld op de kapitaalmarkten met garanties van de lidstaten. Het meeste geld gaat in de vorm van subsidies en leningen naar lidstaten.

Voor de rentelasten wil Brussel nieuwe Europese belastingen in leven roepen. Maar tot nu toe lopen lidstaten niet warm voor de Europese ’eigen middelen’. De problemen stapelen zich ondertussen op: de Europese Commissie blijkt totaal geen rekening te hebben gehouden met de oplopende inflatie en stijgende rentes. Het dagelijks EU-bestuur maakte eerder een schatting van 1,15 procent in 2027. Onlangs verhoogde de ECB de rente naar 3,25 procent.

Groot financieel probleem

De EU stevent af op een groot financieel probleem, denkt de Vlaamse Europarlementariër Johan Van Overtveldt. „De honderden miljarden hadden al veel eerder opgehaald moeten worden. De renteverhogingen waren een jaar geleden al onvermijdelijk.”

De Europese Commissie weigert ondertussen duidelijkheid te geven over hoe groot het rentedrama precies is. Eurocommissaris Thierry Breton trok maandagavond tijdens een debat in het Europees Parlement een rookgordijn op.

Brussel is nog lang niet klaar met het ophalen van de bedragen. Maar het Europarlement heeft ook nog geen duidelijke stand van zaken gekregen over het miljardencircus. „En er komen nog renteverhogingen aan”, waarschuwt de Belgische oud-minister van Financiën Van Overtveldt. De N-VA-politicus vindt dat tegenvallers moeten worden gedekt in eigen huis. Hij vindt dat er nog eens kritisch moet worden gekeken naar de EU-uitgaven. „De belastingdruk in Europa is al heel erg hoog.”

Hij krijgt bijval van JA21- Europarlementariër Michiel Hoogeveen: „Een euro kun je maar een keer uitgeven. Als kosten oplopen moet je snijden in de uitgaven.”

EU-taks voor grootste bedrijven

Maar een meerderheid van het Europarlement dringt dinsdag waarschijnlijk aan op de introductie van meer Europese belastingen. „Er zijn extra inkomsten nodig”, vindt PvdA’er Paul Tang. Hij droomt al van een extra CO2-heffing, een EU-taks voor de grootste bedrijven of snoepen aan nationale belastingen op de allerhoogste inkomens. „Maar de lidstaten zeggen op alles ’nee’. Nederland voorop. Het kost de EU meer en meer om te lenen. Ik roep Sigrid Kaag op om te zorgen voor voldoende Europese inkomsten.”