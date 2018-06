Open brief aan Monica Geuze: waarom dan toch die foto?

Lieve Monica, waarom dan toch die foto?

Misschien ben je daadwerkelijk gezwicht voor je fans, die boos reageren dat je altijd álles deelt met de wereld van YouTube-kijkers en Instagluurders, dus óók die verrekte buik maar eens moet laten zien.

Misschien trek je dat gezeur niet meer, of vind je dat jouw volgers gelijk hebben.

Dus maakte je 344 foto’s voor de spiegel in het appartement in Spanje, om degene waarvan jij vond dat je er het charmantst op stond, toch maar te plaatsen op Instagram. 'Dan zijn we van dat gezeur af'… Ik hoor het je denken.

Of misschien ben jij als bloedmooie vlogster wel veranderd van mening, en ben je - nu je 33 weken zwanger bent - je ronde buik en volle borsten eindelijk mooi gaan vinden. Zo mooi, dat je het beeld na 33 weken wél wilde delen met jouw duizenden volgers.

Ik hoop dat het de laatste optie is lieve Monica. Want je zwangerschap moet iets zijn waarin alleen jij bepaalt wat jou blij maakt.

