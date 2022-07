Premium Het beste van De Telegraaf

Fotograaf observeert alledaagse Nederland Uniek land in beeld

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Jan-Dirk van der Burg

Rotterdam - Zestienhonderd foto’s van Nederland had curator Aya Musa (42) om uit te kiezen. Wat deed hij? Hij besloot om ze allemaal te laten zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam in de tentoonstelling ’Typisch Nederland’.