Beschonken automobilist rijdt wielrenners aan in Zeeland

Ⓒ Tom van der Put / MaRicMedia

BAVEL - Een groepje Belgische wielrenners is zondagochtend aangereden in het Zeeuwse Retranchement. Drie van hen raakten gewond, van wie een 40-jarige man uit Knokke-Heist voor behandeling naar het ziekenhuis moest. De 19-jarige bestuurder van de auto, die over de kop sloeg, had volgens de politie te veel gedronken.